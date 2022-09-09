Крупную партию наркотиков изъяли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские задержали 21-летнего жителя города Рудного, который занимался сбытом наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Polisia.kz.

У задержанного изъяты денежные средства в сумме 48 600 тенге и самодельная трубочка, для употребления наркотиков. В ходе обыска в съемной квартире подозреваемого обнаружено 89 свертков с содержимым внутри порошкообразным веществом серого цвета и 5 банковских карточек на его имя.

Согласно результатам экспертизы, изъятое является наркотическим веществом «мефедрон» общим весом 70 граммов. Наркосбытчик задержан и водворен в изолятор временного содержания отдела полиции города Житикара и Житикаринского района. По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч.3 УК РК.





Фото: polisia.kz











