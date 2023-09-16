РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:51, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Крупную партию наркотиков изъяли в Астане

    None
    Фото: Polisia.kz.
    Крупная партия наркотиков изъята полицейскими Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения ОПМ «Карасора» сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Астаны установлены двое граждан, подозреваемых в сбыте наркотиков. В съемной квартире у них была обнаружена крупная партия смолы каннабиса и марихуана. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 2,5 кг.

    Кроме того, там же были изъяты электронные весы, скотчи, изоленты, полиэтиленовые пакеты и маркеры. Назначены экспертизы, в том числе судебно-химическая.

    По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Мужчины в возрасте 30 и 22 лет, причастные к преступлению, водворены в изолятор временного содержания ДП города Астаны. Устанавливаются другие соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:47
    Современный парк появился в Сарани
    Сегодня, 18:34
    Вырастут ли цены на бензин в Казахстане
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!