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    00:45, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Крупную партию наркотиков изъяли в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Актюбинской области изъяли крупную партию наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Актобе сотрудниками управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции совместно с спецподразделением Национальной гвардии МВД РК пресечена деятельность преступной группы, занимающейся сбытом наркотических веществ «марихуана» и «гашиш» в особо крупном размере на территории области.

    Так, в Актобе задержан 40-летний местный житель, в автомобиле которого полицейские обнаружили более 3 кг высушенной марихуаны, а по месту жительства подозреваемого изъяли еще более 15 кг. Задержанный хранил наркотики с целью сбыта.

    Еще у одного жителя областного центра в его автомашине в микрорайоне Батыс-2 полицейские обнаружили марихуану. При осмотре его квартиры сотрудники полиции изъяли около 10 кг гашиша, а по месту проживания родственников подозреваемого изъято 147 кг марихуаны. Наркотики были спрятаны и в кастрюле на кухне. Общий вес изъятого составляет более 165 кг марихуаны и около 10 кг гашиша.

    По данным фактам начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

    С начала текущего года полицейскими в стране выявлено около 90 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 59 фактов сбыта, 28 хранения и 6 контрабанды. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 340 кг, из которых около 77 кг гашиша и 600 гр героина.



    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
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