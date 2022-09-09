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    18:19, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 3,6 кг наркотиков изъяли у семейчанина. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Абайской области совместно со спецподразделением Национальной гвардии РК задержали 32-летнего жителя Семея. Ранее несудимый мужчина подозревается в хранении наркотиков в особо крупном размере.

    В ходе санкционированного обыска его места жительства, было изъято более 3,5 кг сушенной марихуаны и 168, 41 гр гашиша.
    «По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – сообщиил заместитель начальника регионального ДП Нариман Кульдиков.

    Теги:
    Абайская область Борьба с наркотиками Семей МВД РК Закон и право
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