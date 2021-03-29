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    10:48, 29 Март 2021 | GMT +6

    Крупную партию наркотиков изъяли костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские провели успешную операцию по изъятию крупной партии наркотиков. Об этом на своем Facebook-аккаунте сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Общий вес изъятых наркотиков составил более 10 кг гашиша и марихуаны. Операция по задержанию наркосбытчиков проходила в разных регионах страны.

    «Работали 7 групп костанайских полицейских. Преступная группа состояла из 8 человек, занималась сбытом наркотических средств на территории Костанайской области и Республики Казахстан. Все подозреваемые арестованы»,- сообщил начальник ведомства.


    По информации департамента полиции, с начала года стражами порядка выявлено 127 преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков составил более 13 кг.


    Фото: скрины с видео Facebook-аккаунта Бекета Аймагамбетова


    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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