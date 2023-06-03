Крупную партию наркотиков и пневмопистолет изъяли полицейские у жителя Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков растительного и синтетического происхождения, а также пневмопистолет изъяли полицейские у жителя Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области при оперативно-розыскных мероприятий выявлен житель города, 1993 г.р., который занимался хранением наркотических средств. При проверке у него дома было обнаружено 4 свертка с порошкообразным веществом и один бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Кроме того, изъят пневматический пистолет марки «ПМ». По итогам экспертизы выяснилось, что в свертках находились марихуана и синтетический наркотик «Альфа PVP»», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.