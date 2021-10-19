Крупную партию мефедрона и гашиша изъяли у жителя столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактического мероприятия столичными полицейскими ликвидирован канал поставки крупной партии наркотиков на территорию города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент полиции.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний житель столицы.

В ходе обыска автотранспорта на заднем сидении обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическими веществами. В пакете находились около полутора килограмма синтетического наркотика «Мефедрон» и около одного килограмма гашиша. Подозреваемый был задержан при попытке сбыта наркотических веществ», - сообщили в полиции.

Установлено, что подозреваемый помимо сбыта, занимался доставкой наркотических веществ из других регионов страны в столицу. Для этого «закладчик» разработал разветвленную скрытую схему по перевозке наркотиков.

По данному факту в настоящее время начато досудебное расследование.