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Крупную партию марихуаны и ружье изъяли полицейские Костаная

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Октября 2022, 22:24
Крупную партию марихуаны и ружье изъяли полицейские Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию марихуаны и обрез охотничьего ружья изъяли полицейские Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Начальник управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов прокомментировал задержание 49-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

«27 октября сотрудники по противодействию наркопреступности задержали в Костанае 49-летнего мужчину, в ходе обыска по месту жительства у него были обнаружены пять бумажных и 14 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения, один полимерный пакет с растительным веществом. Согласно заключения экспертизы, в свертках находилась марихуана общим весом 986 грамм. Также в шкафу был обнаружен обрез охотничьего ружья 16 калибра и два патрона к нему. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения арест», – рассказал Альмагамбетов.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

С начала года из незаконного оборота изъято более 178 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 г героина, 18,3 кг гашиша, и более 1,6 кг синтетических наркотиков.


Фото: polisia.kz


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