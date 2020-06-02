Крупную партию краденых сотовых телефонов изъяли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -У задержанного алматинца изъята крупная партия краденых сотовых телефонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Следственным управлением Департамента полиции Алматы был произведен санкционированный обыск по месту проживания 31-летнего гражданина, который подозревается в приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем на территории мегаполиса.
При проведении обыска по месту проживания в Медеуском районе подозреваемого лица было изъято 211 сотовых телефонов (без коробок и документов).
«Изъятые сотовые телефоны в настоящее время проверяются по базе на предмет криминального происхождения. Установлено, что владельцы 67 сотовых телефонов ранее обращались в полицию по факту кражи их имущества в органы внутренних дел не только города Алматы, но и других регионов страны. Работа по установлению принадлежности остальных сотовых телефонов продолжается», – отметил заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.
Отметим, что этот гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за скупку краденого.
Фото иллюстративное
- Брачные «беседы» снежных барсов записали на видео в горах близ Алматы
- Нарушения в крупном торговом доме выявили в Алматы
- 21 сотрудник скорой помощи заразился коронавирусом в Алматы: проводится расследование
- Водителя в наркотическом опьянении задержали в Актобе
- Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Усть-Каменогорске
- В одном из районов Алматы отключат горячую воду
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана