Крупную партию краденых сотовых телефонов изъяли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -У задержанного алматинца изъята крупная партия краденых сотовых телефонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следственным управлением Департамента полиции Алматы был произведен санкционированный обыск по месту проживания 31-летнего гражданина, который подозревается в приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем на территории мегаполиса.

При проведении обыска по месту проживания в Медеуском районе подозреваемого лица было изъято 211 сотовых телефонов (без коробок и документов).

«Изъятые сотовые телефоны в настоящее время проверяются по базе на предмет криминального происхождения. Установлено, что владельцы 67 сотовых телефонов ранее обращались в полицию по факту кражи их имущества в органы внутренних дел не только города Алматы, но и других регионов страны. Работа по установлению принадлежности остальных сотовых телефонов продолжается», – отметил заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

Отметим, что этот гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за скупку краденого.





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