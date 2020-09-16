Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Крупную партию героина задержали на границе с Кыргызстаном

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Сентября 2020, 11:29
Крупную партию героина задержали на границе с Кыргызстаном

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 14 сентября 2020 года сотрудниками Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу МФ РК и Департамента экономических расследований по Жамбылской области на пограничном посту «Карасу» задержано автотранспортное средство под управлением гражданина Кыргызской Республикой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

В грузовом отсеке авто были обнаружены два пластмассовых ведра с пчелиным медом.В двойном дне ведер были установлены тайники, где находились 2 полиэтиленовых свертка с веществом бежевого цвета общим весом 1 872 грамм, сообщили в Комитете.

Согласно результатам экспертизы вещество является героином.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 286 ч. 4 УК РК. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.


Жамбылская область   Борьба с преступностью   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге