Крупную партию героина задержали на границе с Кыргызстаном

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 14 сентября 2020 года сотрудниками Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу МФ РК и Департамента экономических расследований по Жамбылской области на пограничном посту «Карасу» задержано автотранспортное средство под управлением гражданина Кыргызской Республикой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

В грузовом отсеке авто были обнаружены два пластмассовых ведра с пчелиным медом.В двойном дне ведер были установлены тайники, где находились 2 полиэтиленовых свертка с веществом бежевого цвета общим весом 1 872 грамм, сообщили в Комитете.

Согласно результатам экспертизы вещество является героином.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 286 ч. 4 УК РК. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.