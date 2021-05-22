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    21:12, 21 Май 2021 | GMT +6

    Крупную партию героина нашли жамбылские полицейские у жителя Туркестана

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Оперативно-розыскные мероприятия по профилактике наркоправонарушений проводятся правоохранительными органами на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в районе автовокзала города Тараза остановили автомашину «Мазда» под управлением 55-летнего жителя Туркестанской области.

    В салоне автомашины было обнаружено и изъято в полиэтиленовом пакете наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом 6 килограмм 655 граммов, рассказали в ведомстве. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

    «За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет. Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города Тараза», - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.












    Напомним, в апреле на автодороге возле села Акшолак был остановлен автомобиль «Мерседес-Бенц», за рулем был 48-летний житель города Тараза. В ходе обыска было обнаружено и изъято пять целлофановых свертков с наркотическим средством «героин», общим весом 1,73 грамма. Задержанный дал признательные показания.

    По статистике правоохранительного ведомства, в минувшем 2020 году на территории Жамбылской области выявлено 815 наркоправонарушений. Это сбыт наркотических средств, факты хранения наркотиков в особо крупных размерах, контрабанда наркотиков, пропаганда наркотических средств путем нанесения граффити-надписей, культивирование наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны различных наркотических средств, что на 284 кг больше, чем в 2019 году. Кроме того, путем вспахивания, выкашивания, сжигания и применения гербицидов на площади более 250 га земли в Жамбылской области уничтожено более 50 тонн дикорастущей конопли.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Видео Правоохранительные органы
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