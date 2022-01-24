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Крупную партию героина изъяли в Костанайской области

24 Января 2022 11:46
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Крупную партию героина изъяли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности совместно с органами прокуратуры задержана индивидуальный предприниматель, у которой изъято больше полукилограмма героина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Наркотик был изъят дома, в неработающем холодильнике.

В ходе дальнейших следственных действий в квартире ее подельника, ранее судимого за наркопреступления, изъято еще 22 грамма героина, расфасованного по разовым дозам. Всего изъято 36 таких свертков.

Задержанные водворены в ИВС, в отношении них возбуждены уголовные дела. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Как пояснили в МВД, благодаря работе полиции на улицы не попало около трех тысяч разовых доз «тяжелого» наркотика.


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#Костанайская область   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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