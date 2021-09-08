Крупную партию гашиша изъяли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Гашиш на 664 тысячи тенге изъяли у жителя Глубоковского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний житель Глубоковского района.

«В ходе обыска его автомашины «Nissan» было обнаружено 24 полимерных свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета. Также при обыске дома, прилегающей территории и надворных построек было обнаружено 59 полимерных свертков с порошкообразным веществом зеленого цвета, кроме того, были изъяты магнитики, изолента и электронные весы. По результатам заключения эксперта изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш» общим весом 408,2 грамм, это около 100 разовых доз. Цена которого при розничной продаже на «черном рынке» составила бы 664 тысячи тенге», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО Нариман Кульдиков.

Установлено, что подозреваемый работал в одиночку, без посредников. Через интернет магазин в мессенджере Телеграм принимал заказ, после, разъезжая по областному центру на своем автомобиле, сбывал их с помощью необычных закладок. Сами закладки были обмотаны изолентой в форме шара, внутри которого помимо полиэтиленового свертка с веществом лежал магнит. Как оказалось, мужчина с помощью него крепил свой товар на любую металлическую поверхность, будь то лавочка или ворота гаража.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 пункту 3 УК РК.