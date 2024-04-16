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    16:43, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Крупную нарколабораторию по изготовлению «синтетики» ликвидировали в области Жетысу

    нарколаборатория
    Фото: Polisia.kz

    Полицией и ДКНБ по области Жетысу, при координации областной прокуратуры, проведена совместная спецоперация по ликвидации крупной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Правоохранителями установлена 22-летняя алматинка, которая занималась изготовлением синтетических наркотиков в дачном домике.

    — При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу она получила через Telegram-канал. При обыске дачного дома обнаружено и изъято около 44 кг мефедрона и почти 2 кг синтетического вещества «пирролидиновалерофенон — альфа-PVP», реактивы и предметы, необходимые для изготовления наркотиков, а также 28 тысяч долларов США наличными, — отметил начальник ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.

    Правоохранителями изъято более 45 кг синтетических наркотиков, что эквивалентно 90 тысячам разовых доз. Состав наркотиков подтвержден соответствующей экспертизой.

    доллары
    Фото: Polisia.kz

    По факту незаконного изготовления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается. По данным правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.

     

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Полиция Жетысуская область Борьба с наркотиками Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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