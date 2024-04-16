Крупную нарколабораторию по изготовлению «синтетики» ликвидировали в области Жетысу
Полицией и ДКНБ по области Жетысу, при координации областной прокуратуры, проведена совместная спецоперация по ликвидации крупной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Правоохранителями установлена 22-летняя алматинка, которая занималась изготовлением синтетических наркотиков в дачном домике.
— При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу она получила через Telegram-канал. При обыске дачного дома обнаружено и изъято около 44 кг мефедрона и почти 2 кг синтетического вещества «пирролидиновалерофенон — альфа-PVP», реактивы и предметы, необходимые для изготовления наркотиков, а также 28 тысяч долларов США наличными, — отметил начальник ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.
Правоохранителями изъято более 45 кг синтетических наркотиков, что эквивалентно 90 тысячам разовых доз. Состав наркотиков подтвержден соответствующей экспертизой.
По факту незаконного изготовления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается. По данным правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.