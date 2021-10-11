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    13:09, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Берикхан Нургалиев рассказал о борьбе с наркопреступностью в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Карагандинской области проведена масштабная операция, в результате которой ликвидирован крупный наркосиндикат, действовавший в нескольких регионах республики. Общее количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 кг. В ходе расследования установлены международные преступные связи, и возбуждено уголовное дело по созданию и руководству транснациональным преступным сообществом. Всего по этому ОПГ возбуждено 8 уголовных дел связанных со сбытом наркотиков», - сказал Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

    Он привел еще один пример.

    «В Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория, созданная двумя гражданами в частном доме на территории садоводческого общества в Медеуском районе города. В ходе обыска изъято более 13 кг готового вещества, а также оборудование и прекурсоры для производства мефедрона», - заключил спикер.

    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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