Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области
На территории Акмолинской области ликвидирована крупная нарколаборатория, передает агентство Kazinform.
По информации областной прокуратуры, гражданин «Х», руководствуясь инструкцией куратора, нашел для организации подпольной лаборатории частный дом, собрав все необходимые компоненты и оборудование для незаконного изготовления психотропных веществ и их аналогов.
- В ходе проведения обыска в лаборатории обнаружены и изъяты психотропные вещества весом более 33 кг, химические жидкости весом более 31 кг, приспособления, лабораторные приборы и аналоги психотропных веществ, расфасованные в контейнеры. Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области гражданин «Х» осужден к 11 годам лишения свободы с конфискацией автомашины и частного дома, которые являлись предметом преступления, - сообщили в ведомстве.