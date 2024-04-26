Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

На территории Акмолинской области ликвидирована крупная нарколаборатория, передает агентство Kazinform.

По информации областной прокуратуры, гражданин «Х», руководствуясь инструкцией куратора, нашел для организации подпольной лаборатории частный дом, собрав все необходимые компоненты и оборудование для незаконного изготовления психотропных веществ и их аналогов.