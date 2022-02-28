+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы

28 Февраля 2022 16:19
Поделиться:
Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Как уберечься от интернет-мошенничеств, рассказали в полиции
Что делать, если незнакомец просит телефон, чтобы позвонить Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области Делегация МВД Кыргызстана посетила структурные подразделения столичной полиции

Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман.

Как выяснилось, дом был сдан в аренду молодому человеку в октябре прошлого года.

«В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон. Ответственный по выпуску наркотиков – 23-летний гражданин О. Молодой человек с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков.

В общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограмм высушенных веществ. Они разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет коричневого «зелья» весит около 160 граммов, белого – 500. Это готовая продукция и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование», – поделился начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.




Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Как уберечься от интернет-мошенничеств, рассказали в полиции
Что делать, если незнакомец просит телефон, чтобы позвонить
Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области
Делегация МВД Кыргызстана посетила структурные подразделения столичной полиции
Популярное
1 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
2 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
3 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
4 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
5 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
Владелец массажного салона заставлял заниматься проституцией несовершеннолетних
Через украинско-польскую границу прошли 241 человек - МИД РК
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив