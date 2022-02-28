Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман.

Как выяснилось, дом был сдан в аренду молодому человеку в октябре прошлого года.

«В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон. Ответственный по выпуску наркотиков – 23-летний гражданин О. Молодой человек с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков.

В общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограмм высушенных веществ. Они разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет коричневого «зелья» весит около 160 граммов, белого – 500. Это готовая продукция и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование», – поделился начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.



