Крупную аварию на теплотрассе устраняют в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Повреждение произошло на тепловой сети, расположенной на улице Всеволода Иванова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«ТОО «Павлодарские тепловые сети» начаты земляные работы для последующего устранения повреждения на тепловой сети, расположенной по адресу: улица Всеволода Иванова, 49/1», - сообщили в жилищной инспекции Павлодара примерно в двенадцатом часу дня.
По данным ведомства, повреждение устраняют одно аварийное звено тепловиков и пять единиц специализированной техники.
«Ориентировочное время устранения повреждения до 16:00 часов 21 января 2022 года», - добавили в инспекции.
Примерно в час дня источник добавил, что в домах четырех улиц отключают тепло: на улицах Всеволода Иванова, 49/1, 62, 62/1, 64, 64А, 66, 68, Карагандинская, 52, 58, 61, 63, 64, 65, 67, Кисловодская 55, 56, 57 и Иссык-кульская, 64.
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