+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Крупную аварию на теплотрассе устраняют в Павлодаре

21 Января 2022 14:21
Поделиться:
Крупную аварию на теплотрассе устраняют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Повреждение произошло на тепловой сети, расположенной на улице Всеволода Иванова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Котлы на биомассе установят в четырех школах Петропавловска
«Павлодарские тепловые сети» оштрафованы за недогрев Аварийная ситуация на котельной устранена - акимат Костаная Пожар на котельной: в Костанае 316 многоэтажек переключены на центральную ТЭЦ

«ТОО «Павлодарские тепловые сети» начаты земляные работы для последующего устранения повреждения на тепловой сети, расположенной по адресу: улица Всеволода Иванова, 49/1», - сообщили в жилищной инспекции Павлодара примерно в двенадцатом часу дня.

По данным ведомства, повреждение устраняют одно аварийное звено тепловиков и пять единиц специализированной техники.

«Ориентировочное время устранения повреждения до 16:00 часов 21 января 2022 года», - добавили в инспекции.

Примерно в час дня источник добавил, что в домах четырех улиц отключают тепло: на улицах Всеволода Иванова, 49/1, 62, 62/1, 64, 64А, 66, 68, Карагандинская, 52, 58, 61, 63, 64, 65, 67, Кисловодская 55, 56, 57 и Иссык-кульская, 64.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #ЖКХ   #Происшествия   #Отопительный сезон  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Котлы на биомассе установят в четырех школах Петропавловска
«Павлодарские тепловые сети» оштрафованы за недогрев
Аварийная ситуация на котельной устранена - акимат Костаная
Пожар на котельной: в Костанае 316 многоэтажек переключены на центральную ТЭЦ
Популярное
1 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
2 На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
3 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
4 Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
5 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
6 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
В Павлодарской области дети стали чаще попадать в больницы с симптомами COVID-19
Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив