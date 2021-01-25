Крупного наркодилера арестовали в аэропорту Амстердама

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Один из самых известных наркобаронов мира был арестован в аэропорту Схипхол в Нидерландах в пятницу 22 января, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на нидерландское СМИ De Telegraaf.

Гражданин Канады китайского происхождения Це Чи Лоп (Tse Chi Lop) был арестован в результате взаимодействия полицейских служб Австралии и Нидерландов.

Задержанный подозревается в незаконном обороте героина и синтетических наркотиков. Чи Лоп, наркоимперия, которого оценивается более чем в 20 млрд евро, находился в розыске в течение многих лет.

Нидерландские СМИ передают, что подозреваемый возглавлял группировку «Сэм Гор», также известной как «Компания», которая действовала в Азии.