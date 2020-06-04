Крупное возгорание сухостоя произошло в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане недалеко от государственной границы ликвидировано возгорание сухой травы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что за прошлые сутки по области зафиксировано 53 загорания сухой травы и мусора. Самые крупные произошли в 3 районах – Зайсанском, Курчумском и Кокпектинском. Накануне 00:05 на пульт дежурного поступило сообщение, о том, что в районе Зайсан, в Каратальском сельском округе, на участке Елеке горит сухая трава. Местные исполнительные органы и пограничники тушили возгорание степи, но сильный ветер не давал возможность справиться с огнем, распространяя его на большую территорию. На помощь в ликвидации возгорания были направлены 7 сотрудников пожарной части №25 на пожарном автомобиле.

«На момент нашего прибытия огонь распространился на площадь 30 га. Тушили его при помощи автоцистерны и хлопушек, остановив загорание в двух километрах от границы, не допустив переход огня в другое государство. По предварительным причинам пожар произошел из-за грозового разряда», - рассказал начальник ПЧ-25 Еркебулан Четыков.

Всего с огнем боролись 84 человека от местных исполнительных органов, пограничной части и пожарных.

В это время в Курчумском районе в селе Буран произошло возгорание сухой травы на открытой территории. Здесь работали местные исполнительные органы и лесники. К вечеру поднялся ветер и в 19:00 на тушение выехали пожарные 45 части. Огонь был потушен в 22:40 на площади 25 га.

Кроме того, сухостой горел в Кокпектинском районе. В Бигашском сельском округе на участке Киакты огнем было охвачено предварительно 45 га. Со стихией продолжают борьбу сотрудники пожарной части №33, местные исполнительные органы и лесники. На помощь пришли еще 20 местных жителей района, которые тоже борются с огнем.