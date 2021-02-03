Крупное СТО рядом с АЗС горит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ночью 2 февраля в районе улиц Сатпаева и Тлендиева загорелись станция технического обслуживания (СТО) и боксы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара опубликовано в социальных сетях. В паре метров от СТО находится автозаправочная станция (АЗС).

«В 21:52 на пульт 101 поступила информация о горении СТО по адресу Бостандыкский район, улица Сатпаева, 139. При прибытии на место первых пожарных подразделений было установлено, что открытым пламенем горит СТО. На момент прибытия первых пожарных подразделений была угроза распространения огня на рядом расположенную АЗС.

Принятыми мерами было достигнуто нераспространение огня на АЗС. В ликвидации пожара участвовали 43 человека личного состава, 13 единиц техники, также в помещении СТО предварительно находились 9 автомобилей. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали в ДЧС Алматы.

На данный момент достигнута локализация.