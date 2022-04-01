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    22:36, 31 Март 2022 | GMT +6

    Крупное рыбоводное хозяйство появится в Каркаралинском районе

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    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Кояндинском сельском округе Каркаралинского района реализуется инвестиционный проект по созданию крупного рыбоводного хозяйства у озера Карасор. Также у водоёма планируется построить небольшой санаторий, где будут использоваться лечебные грязи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Озеро вот уже на протяжении десяти лет – одно из популярных мест у рыболовов. В нём водится карась, карп, окунь и сазан, ставшие источником дохода для сельских жителей. С каждым годом русло водоёма расширяется, в него втекает сразу несколько рек, и количество рыбаков с сетями увеличивается.

    Для сохранения экосистемы озера в прошлом году уроженец села Коянды и известный меценат Нурлан Калтаев взял его в аренду. Он разработал трёхгодичный комплексный план и намерен заняться зарыблением Карасора.

    «Рыбоводных хозяйств мало и квалифицированных специалистов, которые этим занимаются тоже. Поэтому мы можем стать одним из ведущих хозяйств и обеспечить стабильную занятость местных жителей. В дальнейшем будем уделять пристальное внимание не только повышению мощности хозяйства, но и увеличению количества рыбы. В озере предполагается не только добывать рыбу, но и формировать аквакультуру», – говорит предприниматель.

    У озера будет построен современный комплекс рыбного хозяйства с полным циклом работы, рыбопитомник, озёрно-товарное рыбоводное хозяйство, рыбоперерабатывающий цех. Также планируется создать школу рыболовства.

    «Выйти на полную мощность мы хотим до 2027 года. В этом году начнётся зарыбление озера. Мы планируем производить 1500 тонн товарной рыбы в год. Наряду с охлаждёнными, морожеными, копчёными видами рыбы намечен выпуск стейков и красной икры. Также мы хотим построить у озера небольшой санаторий, где будет использоваться в лечебных целях грязь с Карасора», – рассказывает директор рыбоводного хозяйства «Карасор» Ерлан Карипбаев.


    Теги:
    Регионы Казахстана Природа Экология Карагандинская область Караганда
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