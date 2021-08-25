+7 (701) 759 90 19
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Крупное месторождение сланцевой нефти обнаружили в Китае

25 Августа 2021 15:55
Поделиться:
Крупное месторождение сланцевой нефти обнаружили в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На северо-востоке Китая обнаружили крупное месторождение сланцевой нефти, говорится в заявлении Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На 25% увеличатся ненефтяные поступления в госбюджет в 2022 году
Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог Этапы Кубка мира по спортивному скалолазанию в Китае отменены из-за КВИ Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с мая

Согласно сообщению, крупные запасы сланцевой нефти обнаружены на территории Дацинского нефтегазового месторождения (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 млрд тонн. В сообщении CNPC отмечается, что обнаружение таких запасов «знаменует собой стратегический прорыв в разведке и разработке сланцевой нефти в Китае». В планах Китайской национальной нефтегазовой корпорации добывать около 1 млн тонн нефти в год из сланцевых пластов в Дацине к 2025 году.

Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. За последние 60 лет на месторождении Дацин добыто почти 2,4 млрд тонн сырой нефти.


Подписывайтесь на наш канал:

#Китай   #Нефть  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
На 25% увеличатся ненефтяные поступления в госбюджет в 2022 году
Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
Этапы Кубка мира по спортивному скалолазанию в Китае отменены из-за КВИ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с мая
Популярное
1 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
2 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
3 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
4 Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
5 Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
6 Более 14 тысяч казахстанцев имеют медотвод от вакцинации
Читайте также
Китайские космонавты вышли в открытый космос
Когда ликвидируют аварийные нефтяные скважины в Казахстане
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
Более 14 тысяч казахстанцев имеют медотвод от вакцинации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив