Крупное месторождение сланцевой нефти обнаружили в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На северо-востоке Китая обнаружили крупное месторождение сланцевой нефти, говорится в заявлении Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению, крупные запасы сланцевой нефти обнаружены на территории Дацинского нефтегазового месторождения (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 млрд тонн. В сообщении CNPC отмечается, что обнаружение таких запасов «знаменует собой стратегический прорыв в разведке и разработке сланцевой нефти в Китае». В планах Китайской национальной нефтегазовой корпорации добывать около 1 млн тонн нефти в год из сланцевых пластов в Дацине к 2025 году.

Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. За последние 60 лет на месторождении Дацин добыто почти 2,4 млрд тонн сырой нефти.