Крупное интернет-мошенничество раскрыли полицейские Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Тараза раскрыли крупное интернет-мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Следственным отделом управления полиции города Тараза завершено расследование уголовного дела по 36 эпизодам интернет-мошенничества в отношении 25-летней местной жительницы.

Злоумышленница в течение двух лет с использованием интернет-ресурсов, а точнее своей страницы в сети Instagram под предлогом продажи женской одежды незаконно завладевала денежными средствами добросовестных покупателей.

Жертвами мошенничества оказались жители городов Алматы, Нур-Султан, Актау, Тараз, Шымкент, Кызылорда, а также других регионов.

Благодаря профессиональной грамотности следователя УП города Тараза Усена Смаилова в кратчайшие сроки были собраны достаточные доказательства и неопровержимые улики, подтверждающие причастность к обману вышеуказанной гражданки. Деяния подозреваемой интернет-мошенницы квалифицированы по статье 190 части 3 пункту 4 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». Санкция данной статьи предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества. «Уважаемые жители! Если вы оказались обманутыми и стали жертвами мошенников, необходимо обратиться в УП города Тараз по адресу: улица Рысбек батыра, №5 А», – добавили в полиции.

