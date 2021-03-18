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Крупное интернет-мошенничество раскрыли полицейские Тараза
18 Марта 2021 18:42
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Тараза раскрыли крупное интернет-мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Следственным отделом управления полиции города Тараза завершено расследование уголовного дела по 36 эпизодам интернет-мошенничества в отношении 25-летней местной жительницы.
Злоумышленница в течение двух лет с использованием интернет-ресурсов, а точнее своей страницы в сети Instagram под предлогом продажи женской одежды незаконно завладевала денежными средствами добросовестных покупателей.
Жертвами мошенничества оказались жители городов Алматы, Нур-Султан, Актау, Тараз, Шымкент, Кызылорда, а также других регионов.
Благодаря профессиональной грамотности следователя УП города Тараза Усена Смаилова в кратчайшие сроки были собраны достаточные доказательства и неопровержимые улики, подтверждающие причастность к обману вышеуказанной гражданки. Деяния подозреваемой интернет-мошенницы квалифицированы по статье 190 части 3 пункту 4 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». Санкция данной статьи предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества. «Уважаемые жители! Если вы оказались обманутыми и стали жертвами мошенников, необходимо обратиться в УП города Тараз по адресу: улица Рысбек батыра, №5 А», – добавили в полиции.
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