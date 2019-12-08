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вчера 23:33
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Крупное ДТП в России: автомобиль сбил 12 пешеходов, среди пострадавших 9 детей
НИЖНИЙ НОВГОРОД. ТАСС-КАЗИНФОРМ – Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нижнем Новгороде. Всего пострадало 12 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«По информации регионального Минздрава, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков. Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. У одного взрослого - травмы легкой степени тяжести, второй - предварительно, средней степени тяжести. Еще один взрослый скончался», - отметили в пресс-службе.
Также погибла женщина, сопровождавшая детей.
По предварительной информации, угрозы жизни детей нет, работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим.
Отмечается, пострадали девять учащихся 9 класса. «Они доставлены в больницу. В тяжелом состоянии двое», - отметил собеседник агентства.
Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области сообщило о задержании подозреваемого в совершении крупного ДТП.
«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, в качестве подозреваемого в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин», - говорится в сообщении.
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