Крупное ДТП произошло в Баку: 5 погибших, 21 пострадавший

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП на магистрали Международный аэропорт Гейдар Алиев - Мардакян погибли пять и госпитализирован с различными травмами 21 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной дорожной полиции города Баку.

Как сообщается, ДТП произошло на Сураханской круговой развязке. Двигавшийся в направлении поселка Мардакяна (расположен в 34 км от Баку) грузовой автомобиль марки Mercedes врезался в пассажирский автобус, который курсировал по регулярному маршруту №171. После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

«По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Как следствие, автомобиль потерял управление и врезался в автобус, который затем перевернулся», - говорится в заявлении ведомства.

В результате столкновения погибли 5 человек, пострадал 21. Все пострадавшие, в том числе 11 мужчин и 10 женщин, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Состояние семи пациентов оценивается как тяжелое.

Как оказалось, за рулем столкнувшегося с автобусом грузовика находился житель Гобустанского района Азизов Махмуд Бабагозель оглу 2002 года рождения. Выяснилось, что он осуществлял деятельность без законных оснований.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана. В настоящее время ведется следствие.