Крупное ДТП произошло на въезде в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На въезде в столицу произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием около десяти автомобилей и пассажирского автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи распространили видео с места происшествия, на котором видно большое число участников ДТП. Авторы видео призывают автомобилистов не выезжать из города. По словам очевидцев, это произошло на старом посту ГАИ, по дороге из Косшы в Нур-Султан.

В столичном департаменте полиции подтвердили эту информацию и отметили, что на месте происшествия работает наряд полиции и точные данные о пострадавших, причине и количестве участников ДТП предоставят позже.