Крупное ДТП произошло на трассе Алматы - Бишкек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 32-летний водитель ГАЗа, следуя по автодороге Алматы - Бишкек, на 82 км не справившись с рулевым управлением допустил опрокидование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Затем в ГАЗ врезалась Nexia, за рулем которой находился 39-летний водитель.

В ДТП пострадал водитель легковушки и его четыре пассажира, 1986, 1966, 1955 и 1960 г.р.

Дорожная авария произошло 4 февраля в 22:20. Факт зарегистрирован в полиции Жамбылского района Алматинской области. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК.