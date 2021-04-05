Крупное ДТП под Алматы: погибли три человека

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли после ДТП под Алматы, еще трое были госпитализированы в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП произошло около 00:10 часов 5 апреля в п. Отеген-Батыра Илийского района. По предварительно установленным данным, водитель автомашины «Lexus RX-300», следуя по ул.Жансугурова в северном направлении, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «Volkswagen Golf», далее по инерции автомашина «Лексус» столкнулась еще с тремя автомашинами марок «Pontiac», «Audi 100», «Hyundai accent», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В результате ДТП от полученных травм на месте аварии скончались водитель и пассажир автомашины «Audi 100», также в больнице скончался водитель «Hyundai accent». Тем временем, водитель «Лексуса» и двое его пассажиров с различными травмами госпитализированы в больницу п. Отеген батыр.

По факту ДТП по ст.345 ч.4 УК РК начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

В ходе расследования будут установлены точные причины и обстоятельства произошедшего.