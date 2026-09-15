Крупный нефтепровод в Саудовской Аравии выведен из строя

Восстановление поврежденного нефтепровода Восток — Запад в Саудовской Аравии может занять пять-шесть недель. При этом власти страны пока не объявили официальные сроки ремонтных работ, передает Kazinform со ссылкой на BILD .

Несколько насосных станций нефтепровода получили серьезные повреждения. Саудовские власти также сообщили о пострадавших.

Ответственность за атаки пока официально не установлена. Саудовская Аравия и Ирак заявили, что беспилотники были запущены с территории Ирака. В Багдаде начали расследование. Ранее не исключалось, что к ударам могли быть причастны йеменские хуситы.

Продолжительная остановка нефтепровода может отразиться на мировом рынке. В последнее время по нему ежедневно транспортировалось около 4-5 млн баррелей нефти — до 5% мирового предложения.

Дополнительным фактором риска являются запасы в порту Янбу. По оценкам трейдеров и покупателей саудовской нефти, их может хватить примерно на пять-семь дней. Если за это время нефтепровод не удастся хотя бы частично восстановить, экспортные поставки Саудовской Аравии могут заметно сократиться.

Нефтяной рынок уже отреагировал ростом цен. Эксперты считают, что длительный простой нефтепровода способен усилить давление на стоимость нефти и топлива.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия приостановила работу стратегически важного нефтепровода «Восток–Запад» после атак в районах Эр-Рияда и Медины.