РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 19 Март 2026 | GMT +5

    Крупный канал синтетики и нарколабораторию накрыли в Шымкенте

    Подозреваемые выстраивали разветвленную сеть сбыта и готовились расширить ее на другие регионы страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Шымкента

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели оперативную разработку, установили канал поставки химических компонентов и перекрыли его.

    Фото: ДП Шымкента

    — Химические вещества для изготовления наркотических веществ доставляли со склада в Шымкенте в область Жетысу. Там двое подозреваемых организовали полноценную нарколабораторию, — сообщили в департаменте полиции.

    Фото: ДП Шымкента

    Во время обыска полицейские изъяли более тонны прекурсоров, около 4,5 кг мефедрона — это примерно 8 тысяч доз — и оборудование для его производства.

    Фото: ДП Шымкента

    Следствие считает, что подозреваемые формировали устойчивый канал распространения и рассчитывали вывести поставки за пределы Шымкента.

    Подозреваемых задержали. Правоохранительные органы продолжают следственные действия.

    Фото: ДП Шымкента

    Ранее в Казахстане раскрыли транснациональную наркосхему под видом «высокооплачиваемой работы». В 11 регионах задержали 40 человек. Через интернет и мессенджеры людей целенаправленно вовлекали в незаконный оборот наркотиков.

    Теги:
    МВД РК Полиция Борьба с наркотиками Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают