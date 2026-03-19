Крупный канал синтетики и нарколабораторию накрыли в Шымкенте
Подозреваемые выстраивали разветвленную сеть сбыта и готовились расширить ее на другие регионы страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели оперативную разработку, установили канал поставки химических компонентов и перекрыли его.
— Химические вещества для изготовления наркотических веществ доставляли со склада в Шымкенте в область Жетысу. Там двое подозреваемых организовали полноценную нарколабораторию, — сообщили в департаменте полиции.
Во время обыска полицейские изъяли более тонны прекурсоров, около 4,5 кг мефедрона — это примерно 8 тысяч доз — и оборудование для его производства.
Следствие считает, что подозреваемые формировали устойчивый канал распространения и рассчитывали вывести поставки за пределы Шымкента.
Подозреваемых задержали. Правоохранительные органы продолжают следственные действия.
