Крупный канал синтетики и нарколабораторию накрыли в Шымкенте

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели оперативную разработку, установили канал поставки химических компонентов и перекрыли его.

Фото: ДП Шымкента

— Химические вещества для изготовления наркотических веществ доставляли со склада в Шымкенте в область Жетысу. Там двое подозреваемых организовали полноценную нарколабораторию, — сообщили в департаменте полиции.

Фото: ДП Шымкента

Во время обыска полицейские изъяли более тонны прекурсоров, около 4,5 кг мефедрона — это примерно 8 тысяч доз — и оборудование для его производства.

Фото: ДП Шымкента

Следствие считает, что подозреваемые формировали устойчивый канал распространения и рассчитывали вывести поставки за пределы Шымкента.

Подозреваемых задержали. Правоохранительные органы продолжают следственные действия.

Фото: ДП Шымкента

Ранее в Казахстане раскрыли транснациональную наркосхему под видом «высокооплачиваемой работы». В 11 регионах задержали 40 человек. Через интернет и мессенджеры людей целенаправленно вовлекали в незаконный оборот наркотиков.