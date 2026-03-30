Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в области Улытау

— В ходе проведения оперативных мероприятий на автодороге Жезказган — Караганда задержаны пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков. Они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута. При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Министерство внутренних дел подчеркивает, что любые попытки организации и распространения наркотиков будут пресекаться жестко и последовательно в рамках действующего законодательства. Работа в данном направлении продолжается, — отметил председатель комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.