    09:12, 30 Март 2026 | GMT +5

    Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в области Улытау

    Министерство внутренних дел продолжает работу по принципу «Закон и Порядок». Сотрудниками по противодействию наркопреступности в области Улытау ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств, организованный из южных регионов страны, сообщает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: polisia.kz

     — В ходе проведения оперативных мероприятий на автодороге Жезказган — Караганда задержаны пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков. Они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута. При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Министерство внутренних дел подчеркивает, что любые попытки организации и распространения наркотиков будут пресекаться жестко и последовательно в рамках действующего законодательства. Работа в данном направлении продолжается, — отметил председатель комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

     

    МВД РК Наркотики Полиция Улытауская область Борьба с наркотиками
    Жанара Мухамедиярова
