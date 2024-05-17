Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в ВКО

Сотрудники по противодействию наркопреступности департамента полиции ВКО пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из южных регионов страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

На автодороге Усть-Каменогорск-Алматы полицейские остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 26-летнего жителя Алматинской области. В ходе обыска авто оперативники обнаружили и изъяли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, в багажном отсеке найдено еще 15 свертков с подобным содержимым. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 1 кг 850 г, что составляет более шести тысяч разовых доз.

Во время допроса мужчина рассказал, что также распространял наркотики в Астане и Павлодаре.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Он арестован. Мужчине грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.





