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    10:30, 17 Май 2024 | GMT +6

    Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в ВКО

    наркотики, задержание, полиция
    Фото: кадр из видео

    Сотрудники по противодействию наркопреступности департамента полиции ВКО пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из южных регионов страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    На автодороге Усть-Каменогорск-Алматы полицейские остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 26-летнего жителя Алматинской области. В ходе обыска авто оперативники обнаружили и изъяли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, в багажном отсеке найдено еще 15 свертков с подобным содержимым. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 1 кг 850 г, что составляет более шести тысяч разовых доз. 

    Во время допроса мужчина рассказал, что также распространял наркотики в Астане и Павлодаре.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Он арестован. Мужчине грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.


    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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