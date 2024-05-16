Крупные нефтегазовые проекты закупят товары и услуги у казахстанских предприятий на $240 млн

Крупные недропользователи подписали контракты с казахстанскими товаропроизводителями на сумму порядка $240 млн тенге. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 15 мая текущего года в г. Астане подписаны контракты между недропользователями крупных нефтегазовых проектов (ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК) и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) и отечественными производителями товаров и поставщиками работ (услуг) на общую сумму порядка $240 млн по закупаемым для данных проектов нефтегазовому оборудованию и товарам, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В рамках церемонии подписания выступили председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Е.Т. Жанбыршин, Министр энергетики А.М. Саткалиев, первые руководители КПО, НКОК, ТШО.

— Данная мера поспособствует реализации поручений Премьер-министра Республики Казахстан О. Бектенова по развитию внутристрановой ценности. Помимо этого, планируется локализация на территории страны новых производств товаров (предохранительные клапаны) с компаниями Leser (Германия), Beruseal (Южная Африка) (быстроразъемные зажимы), John Crane (США) (производство мокрых уплотнений, муфт и ремонтных комплектов для мокрых уплотнений). Совместная работа в данном направлении будет продолжена, в том числе по пересмотру программ развития местного содержания на крупных нефтегазовых проектах с установлением конкретных целевых показателей, — заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, за 2022–2023 годы запущено пять новых производств совместно с такими производителями оригинальных товаров, как WIKA (Германия) (манометры, мембранные разделители среды, электрические термометры сопротивления и термопары), Honeywell (США) (совместно с ТОО «Borkit Safety» — детекторы газа, совместно с ТОО «Orbis Group» — шкафы системы управления взрывозащищенного исполнения), PetrolValves (Италия) (запорная арматура (клапаны), Sigma Solutions (электрораспределительные коробы взрывозащищенного исполнения).