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    17:38, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Крупные компании внесли свой вклад в акцию «Таза Қазақстан» в Кызылординской области

    Крупные компании на территории Шиелийского района Кызылординской области также внесли свой вклад в акцию «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат

    Крупные компании на территории Шиелинского района Кызылординской области также внесли свой вклад в акцию «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

    Каждая часть акции по уборке, запланированной на пять недель, имеет свое собственное название и цель. На неделе «Жасыл аймақ» в рамках акции «Таза Қазақстан» 26 апреля в Шиелинском районе производственными предприятиями ТОО «Ру-6» и ТОО Semizbai-U были проведены работы по благоустройству и уборке территории предприятия.

    В проведении работ по уборке были задействованы 50 человек, 7 единиц техники,

    Высажено 100 деревьев. Директор Иркольского рудника ТОО Semizbai-U, депутат районного маслихата М. Салкинбаев принял участие в проведении акции и выразил уверенность, что добрая инициативы будут иметь продолжение и в дальнейшем.

    Теги:
    Таза Қазақстан Кызылординская область Мусор Общество
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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