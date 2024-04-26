Крупные компании внесли свой вклад в акцию «Таза Қазақстан» в Кызылординской области

Крупные компании на территории Шиелинского района Кызылординской области также внесли свой вклад в акцию «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

Каждая часть акции по уборке, запланированной на пять недель, имеет свое собственное название и цель. На неделе «Жасыл аймақ» в рамках акции «Таза Қазақстан» 26 апреля в Шиелинском районе производственными предприятиями ТОО «Ру-6» и ТОО Semizbai-U были проведены работы по благоустройству и уборке территории предприятия.

В проведении работ по уборке были задействованы 50 человек, 7 единиц техники,

Высажено 100 деревьев. Директор Иркольского рудника ТОО Semizbai-U, депутат районного маслихата М. Салкинбаев принял участие в проведении акции и выразил уверенность, что добрая инициативы будут иметь продолжение и в дальнейшем.