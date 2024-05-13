Крупнейшую в мире установку по улавливанию углекислого газа из воздуха запустят в Исландии

В Исландии запускается «Мамонт» - крупнейшая в мире установка по улавливанию CO2 из воздуха, поглощающая углекислый газ в десять раз больше любого другого подобного объекта в мире. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

«Мамонт» будет состоять из 72 больших вентиляторов, которые всасывают воздух и отфильтровывают углекислый газ, чтобы затем его можно было хранить под землей. Технология прямого захвата воздуха (direct air capture, DAC) направлена на снижение количества углекислого газа в атмосфере. В будущем прогнозируется, что это станет одним из методов снижения количества углекислого газа в атмосфере, компенсируя такие отрасли, как сельское хозяйство и судоходство, где трудно полностью избежать выбросов парниковых газов.

- Первые вентиляторы были введены в эксплуатацию в начале мая. В год «Мамонт» будет способен улавливать около 36 000 тонн углекислого газа, - сообщила компания-владелец Climeworks.

Согласно прогнозу Climeworks, к 2030 году они начнут ежегодно удалять миллионы тонн углекислого газа из атмосферы, достигнув мощности более миллиарда тонн в год примерно к 2050 году. Независимо от того, как будет развиваться график, «Мамонт», похоже, скоро уступит место строящемуся в Техасе гигантскому проекту «Стратос», который должен быть введен в эксплуатацию в следующем году и будет способен улавливать 500 000 тонн углекислого газа.

По данным Международного энергетического совета (МЭА), если все запланированные сейчас объекты DAC действительно станут реальностью, к концу этого десятилетия мировое улавливание CO2 достигнет около 65 миллионов тонн в год. Стоимость улавливания углекислого газа с помощью технологий очень высока. Она намного выше, чем стоимость выброса углекислого газа при сегодняшней климатической политике. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в научном журнале Joule, удаление тонны углекислого газа из атмосферы может стоить от 226 до 835 долларов.

Потребление энергии является фактором, способствующим высокой цене, и это одна из причин, по которой Climeworks разместила свои первые крупномасштабные установки в Исландии, где есть доступ к дешевой геотермальной энергии.