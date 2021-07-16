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    12:00, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Крупнейшую в мире платформу по торговле квотами на выбросы парниковых газов запустили в Китае

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая в пятницу запустили крупнейшую в мире онлайн-платформу торговли квотами на выбросы углерода для ограничения парниковых газов в атмосфере. Об этом говорится в заявлении Министерства экологии и окружающей среды КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Запуск в Китае программы торговли квотами на парниковые выбросы создаст крупнейший в мире рынок углеродного финансирования. В торгах примут участие более 2 тысяч предприятий энергосектора, выпускающих более 4 млрд тонн углерода в год и ответственных за почти 40% выбросов парниковых газов в стране.

    Как ранее сообщили в Министерстве экологии и охраны окружающей среды КНР, открытие углеродного рынка поможет Китаю к 2030 году достичь пика выбросов углерода, а к 2060 году сократить их объём до нуля.

    До запуска национального углеродного рынка в Китае действовали региональные площадки по торговле квотами на выбросы углерода, включая такие китайские мегаполисы, как Пекин, Шанхай и Тяньцзинь.



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