Крупнейшую гидросолнечную электростанцию ввели в эксплуатацию в Китае

ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ - В Китае в воскресенье была введена в эксплуатацию крупная гидросолнечная электростанция, расположенная в Ганьцзы-Тибетском автономном округе провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

Гелиоэлектростанция «Кэла» в уезде Яцзян построена в рамках первой очереди гибридного гидросолнечного проекта гидроэлектростанции (ГЭС) «Лянхэкоу». Она является крупнейшей и самой высотной гидросолнечной электростанцией в мире.

Общая площадь гелиоэлектростанции составляет около 1667 га, а установленная мощность - 1 млн кВт. Ежегодно она способна вырабатывать в среднем 2 млрд кВт-ч электроэнергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа более чем на 1,6 млн тонн в год.

ГЭС «Лянхэкоу» расположена на реке Ялунцзян в Ганьцзы-Тибетском автономном округе, ее проектная установленная мощность составляет 3 млн кВт.

Бассейн реки Ялунцзян является одной из баз чистой энергии в Китае.