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    Крупнейший ветропарк за $1,4 млрд строит Казахстан на юге страны совместно с ОАЭ

    Проект стоимостью порядка 1,4 млрд долларов призван покрыть энергетический дефицит южных регионов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    Крупнейший ветропарк за $1,4 млрд строит Казахстан на юге страны совместно с ОАЭ
    Фото: Министерство энергетики РК

    29 июня был дан официальный старт строительству ветровой электростанции мощностью 1 Гигаватт (ГВт) в Жамбылской области. Торжественная церемония закладки капсулы состоялась в формате телемоста. Сигнал к началу работ на строительной площадке дали из Астаны вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и руководитель эмиратской инвестиционной компании Masdar Мохамед Джамиль Аль-Рамахи.

    Представитель Министерства энергетики очертил ключевую макроэкономическую цель запуска объекта.

    — Партнерство с компанией Masdar способствует развитию возобновляемой энергетики и продвижению Казахстана к углеродной нейтральности. Данный проект поможет укрепить энергетическую безопасность региона и привлечь современные технологии в сектор ВИЭ. Мы ценим готовность партнеров инвестировать в устойчивое развитие страны и со своей стороны предоставим необходимую поддержку для успешной реализации всех этапов проекта, — отметил вице-министр энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов.

    Крупнейший ветропарк за $1,4 млрд строит Казахстан на юге страны совместно с ОАЭ
    Фото: Министерство энергетики РК

    Техническая уникальность проекта заключается в синхронизации ветровой генерации с огромной промышленной батареей. Станция будет изначально оснащена современной системой накопления энергии (СНЭ) мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт*ч. Наличие таких аккумуляторов решает главную проблему альтернативной энергетики — система будет безопасно и предсказуемо выдавать киловатты в общую сеть даже при изменении погодных условий или в моменты пиковых вечерних нагрузок.

    Инвесторами и акционерами консорциума выступают лидер рынка чистой энергетики ОАЭ — компания Masdar (с долей 40%), структура W Solar (40%), а также казахстанские операторы в лице Qazaq Green Power от фонда «Самрук-Қазына» (18%) и Казахстанский инвестиционный фонд развития KIDF (2%).

    С точки зрения экологической эффективности электростанция сократит объем выбросов углекислого газа на 2,5 млн тонн ежегодно, приближая Казахстан к утвержденным государственным эко-индикаторам. Подготовка строительных площадок стартовала согласно плану. Полный ввод ветряного комплекса-гиганта в коммерческую эксплуатацию запланирован на третий квартал 2029 года.

    Ранее сообщалось, что ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт построят в Казахстане.

    Казахстан ОАЭ Инвестиции Жамбылская область Энергетика Экономика ФНБ «Самрук Казына» Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор