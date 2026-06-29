Крупнейший ветропарк за $1,4 млрд строит Казахстан на юге страны совместно с ОАЭ
Проект стоимостью порядка 1,4 млрд долларов призван покрыть энергетический дефицит южных регионов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.
29 июня был дан официальный старт строительству ветровой электростанции мощностью 1 Гигаватт (ГВт) в Жамбылской области. Торжественная церемония закладки капсулы состоялась в формате телемоста. Сигнал к началу работ на строительной площадке дали из Астаны вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и руководитель эмиратской инвестиционной компании Masdar Мохамед Джамиль Аль-Рамахи.
Представитель Министерства энергетики очертил ключевую макроэкономическую цель запуска объекта.
— Партнерство с компанией Masdar способствует развитию возобновляемой энергетики и продвижению Казахстана к углеродной нейтральности. Данный проект поможет укрепить энергетическую безопасность региона и привлечь современные технологии в сектор ВИЭ. Мы ценим готовность партнеров инвестировать в устойчивое развитие страны и со своей стороны предоставим необходимую поддержку для успешной реализации всех этапов проекта, — отметил вице-министр энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов.
Техническая уникальность проекта заключается в синхронизации ветровой генерации с огромной промышленной батареей. Станция будет изначально оснащена современной системой накопления энергии (СНЭ) мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт*ч. Наличие таких аккумуляторов решает главную проблему альтернативной энергетики — система будет безопасно и предсказуемо выдавать киловатты в общую сеть даже при изменении погодных условий или в моменты пиковых вечерних нагрузок.
Инвесторами и акционерами консорциума выступают лидер рынка чистой энергетики ОАЭ — компания Masdar (с долей 40%), структура W Solar (40%), а также казахстанские операторы в лице Qazaq Green Power от фонда «Самрук-Қазына» (18%) и Казахстанский инвестиционный фонд развития KIDF (2%).
С точки зрения экологической эффективности электростанция сократит объем выбросов углекислого газа на 2,5 млн тонн ежегодно, приближая Казахстан к утвержденным государственным эко-индикаторам. Подготовка строительных площадок стартовала согласно плану. Полный ввод ветряного комплекса-гиганта в коммерческую эксплуатацию запланирован на третий квартал 2029 года.
Ранее сообщалось, что ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт построят в Казахстане.