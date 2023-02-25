Крупнейший в мире каток впервые закрыли из-за мягкой зимы в Канаде

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Знаменитый каток в канадской Оттаве Rideau Canal Skateway впервые за более чем 50 лет не откроется в этом году из-за нехватки льда, заявили в пятницу в Национальной столичной комиссии (National Capital Commission, NCC). Rideau Canal Skateway является крупнейшим в мире катком с естественным льдом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Гигантский каток Rideau Canal Skateway протяженностью 7,8 км (4,9 мили) был открыт более 50 лет назад и внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Rideau Canal Skateway является одной из главных туристических достопримечательностей Оттавы.

Отмечается, что каток может открыться только если толщина льда составляет не менее 12 дюймов (30 см). Для этого температура воздуха в течение 10 - 14 дней подряд должна варьироваться от минус 20 до минус 10 градусов по Цельсию.

По данным Weather Network, в Оттаве средняя температура воздуха в январе составила минус 5,9 градусов по Цельсию (21,4 градуса по Фаренгейту), что намного выше среднего значения минус 10,3 градусов по Цельсию.

Нынешняя зима в Оттаве стала одной из самых теплых за последние десятилетия, передает CBS News.

Прошлой зимой каток открылся в середине января. Сезон зимних катаний продлился до начала марта. Самый короткий сезон катания на катке - всего 18 дней- был зафиксирован в 2016 году.

«Мы уже с нетерпением ждем возможности поприветствовать посетителей на крупнейшем в мире катке следующей зимой», - заявили в Национальной столичной комиссии.

По мере того, как зимы в Оттаве становятся теплее и влажнее, NCC внедряет новые методы производства льда для катка, а также пересматривает и обновляет стратегию борьбы с последствиями изменения климата.