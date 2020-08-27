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Крупнейший уличный фестиваль Европы станет виртуальным из-за коронавируса

27 Августа 2020 07:22
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Крупнейший уличный фестиваль Европы станет виртуальным из-за коронавируса

ЛОНДОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Крупнейший уличный фестиваль Европы — Ноттинг-Хиллский карнавал — в этом году становится виртуальным на фоне строгих ограничений из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Организаторы говорят, что идея карнавала, который создавался для объединения многонациональной общины Лондона и впервые прошел в 1966 году, сегодня актуальна как никогда на волне массовых выступлений против расовой дискриминации в мире.

Клэри Саланди, художественный руководитель Mahogany Carnival Arts, говорит: «Карнавал — это акция протеста, и мы все — мятежники! Принимая участие в карнавале, вы поддерживаете его изначальную идею и выступаете за справедливость и свободу, поэтому он имеет такое важное значение».

Главные участники карнавала — представители британской афрокарибской общины. В конце 1950-х годов они составляли основную часть жителей округа Кенсингтон и Челси, а район Ноттинг-Хилл был один из немногих, где арендодатели сдавали жилье темнокожим.

«Я примерила костюм весов правосудия. Он был создан несколько лет назад, в то время мы много думали и говорили о справедливости в мире, о справедливом отношении ко всем людям с любым цветом кожи», — говорит королева карнавала Кэролин Робертс-Гриффитл.

На этот раз все элементы шоу будут записаны на видео заранее и в традиционные дни проведения карнавала в конце августа будут показаны на различных стриминговых платформах: зрители смогут посмотреть либо на танцующих актеров, либо послушать музыку и дебаты, посвященные социальным проблемам.


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#Культура   #Коронавирус  
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