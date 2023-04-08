Крупнейший продавец золота, продвижение к многопартийной демократии: что пишут о Казахстане мировые СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о позиции Казахстана по ситуации в Украине, об энергетическом диалоге между нашей страной и Германией, о Казахстане как о крупнейшем продавце золота на мировом рынке. Что ещё писали мировые СМИ о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Deutsche Welle: Заместитель министра иностранных дел Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко дал интервью Deutsche Welle во время своего визита в Берлин. В интервью Роман Василенко рассказал об энергетическом диалоге между Казахстаном и Германией, позиции Казахстана по ситуации в Украине и многовекторной внешней политике Казахстана.

По его словам, энергетическое сотрудничество очень часто обсуждается между Казахстаном и Германией.

«Диалог об энергетике включает в себя не только традиционные, но и новые источники энергоресурсов. Речь идет о контракте на десятилетия, который немецко-шведский консорциум Svevind заключил с Казахстаном о строительстве солнечных и ветряных электростанций мощностью 45 гигаватт для производства 3 миллионов тонн «зеленого» водорода в год, начиная с 2030 года», – сказал Роман Василенко в интервью DW.

Bloomberg: Казахстан подал в суд на крупнейшие нефтяные компании

Казахстан подал в суд на несколько крупнейших нефтяных компаний, нарушивших условия тендера и не выполнивших работы в полном объёме на крупнейших нефтяных месторождениях страны – Кашагане и Карачаганаке.

«Партнёров по проектам Shell Plc, Exxon Mobil Corp., Eni SpA и TotalEnergies SE также обвиняют в несанкционированных расходах в размере 13 миллиардов долларов по Кашагану и 3,5 миллиарда долларов по Карачаганаку, говорят источники. Партнёрам по Кашагану также грозит штраф в размере 5,1 миллиарда долларов за якобы нарушение экологических норм», – сказано в публикации.

Фото: astana.sud.kz

Al Jazeera: Казахстанский чиновник: Не время разрешать разногласия путем войны

В интервью Al Jazeera заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко призывает к дипломатии, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

Фото: AFP

«Стремление к мирному разрешению конфликтов заложено в нашей ДНК. Мы ликвидировали четвертый по величине в мире ядерный арсенал, который достался нам в наследство после распада Советского Союза. Мы понимаем, что дипломатия – это лучший способ защитить наши национальные интересы. Мы будем продолжать оставаться верными этому принципу и будем продолжать настойчиво представлять его России, Китаю и Западу», – сказал Роман Василенко в интервью Al Jazeera.

Интерфакс: Мировые центральные банки закупили 52 тонны золота в феврале

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило 4 апреля со ссылкой на Всемирный совет по золоту, что мировые центральные банки, по предварительным данным, приобрели 51,7 тонны золота в золотовалютные резервы в феврале 2023 года. Крупнейшим продавцом в мире в этот период стал Казахстан (13,1 тонны).

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«Крупнейшими госпокупателями золота в феврале были Китай (24,9 тонны) и Турция (22,5 тонны). Также запасы увеличили Узбекистан (8,1 тонны), Сингапур (6,8 тонны) и Индия (2,8 тонны)», - пишет «Интерфакс»

Trend.az: Казахстан будет прилагать все усилия для развития транзитного коридора через Азербайджан

В интервью Trend, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев подчеркнул положительное влияние развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор, на экономику Казахстана и Азербайджана. По его словам, Казахстан приложит все усилия для развития этого маршрута.

«Мы увидим достаточно большой скачок товарооборота между нашими странами в то время, как будем развивать этот коридор. Потому что Казахстан является крупной транзитной страной для Китая, для стран Европейского союза и стран СНГ», – сообщил заместитель министра агентству Trend.

Фото: en.trend.az

Джеймстаунский фонд, Eurasia Daily Monitor: Продвигается ли Казахстан к многопартийной демократии?

В статье, опубликованной 5 апреля, даётся обзор недавних парламентских выборов в Казахстане.

«Несмотря на недостатки, досрочные парламентские выборы представляют собой важный шаг в политической модернизации Казахстана. Впервые с момента обретения независимости в Мажилисе будут представлены шесть политических партий. В одномандатных округах за 29 мандатов боролись 435 кандидатов. Это само по себе является признаком зарождающейся политической конкуренции. Еще одним обнадёживающим признаком является то, что, несмотря на более чем 60-процентный опрос Demoscope, согласно которому ни одна из политических партий или кандидатов по одномандатным округам не представляла их интересы, что могло бы привести к значительному голосованию «против всех», только 4,5% избирателей проголосовали таким образом», – говорится в статье.

Kaktus.media: Стало известно, сколько Казахстан намерен инвестировать в строительство Камбар-Аты-1

В статье, опубликованной 6 апреля, сообщается, что Казахстан намерен выделить на строительство проекта Камбар-Аты – $300 млн.

Эксперт в сфере энергетики, член общественного совета Минэнерго РК Алмаз Абилдаев отмечает, что после строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 Казахстан получит зеленую энергию из Кыргызстана и сможет покрыть дефицит электричества, складывающийся на юге РК.

«Если не ошибаюсь, мощность данной гидроэлектростанции должна составить 1,9 гигаватта. Она бы решила многие энергетические проблемы самого Кыргызстана, потому сама страна нередко покупает электричество в Казахстане. И эксперты говорят, что её строительство и, в итоге, эксплуатация создадут много рабочих мест – такой вот мультипликативный эффект», – отметил он.

Алмаз Абилдаев добавил, что Казахстан намерен выделить на строительство проекта $300 млн.

Business media: Казахстан установил рекорд по привлечению прямых иностранных инвестиций

Издание сообщает, что в прошлом году Казахстану удалось привлечь 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что является рекордно высоким показателем за последнее десятилетие и на 17,7% больше по сравнению с 23,8 миллиардами долларов, инвестированными в 2021 году.

«На долю Нидерландов пришлось около трети этих денег (8,3 миллиарда долларов), за ними следуют США (5,1 миллиарда долларов) и Швейцария (2,8 миллиарда долларов). Среди других ключевых стран-инвесторов: Бельгия (1,6 миллиарда долларов), Россия (1,5 миллиарда долларов), Южная Корея (1,5 миллиарда долларов), Китай (1,4 миллиарда долларов), Франция (770 миллионов долларов), Великобритания (661 миллион долларов) и Германия (469,5 миллиона долларов)», – пишет Business media.

Также издание отмечает, что подавляющая часть ПИИ была направлена в горнодобывающую промышленность ($12,1 млрд, рост на 25% по сравнению с 2021 годом), обрабатывающую промышленность ($5,6 млрд) и розничную и оптовую торговлю (+36% до $5,1 млрд).

«Научно-технический сектор, а также транспортная и складская промышленность сообщили о притоке ПИИ в общей сложности на сумму 2,4 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем за предыдущий период», – говорится в статье.

BFM.ru: Казахстан запустил систему онлайн-мониторинга движения товаров

Российский деловой интернет-портал BFM.ru написал, что с 1 апреля в Казахстане внедрена услуга по оформлению сопроводительных грузовых документов, а также онлайн-контролю товаров.

Таким образом Астана хочет уменьшить теневой товарооборот с Россией и странами Евразийского экономического союза и исключить налоговые потери, – говорится в публикации.

Фото: ТАСС

Как пишет издание, полноценный запуск электронных накладных проблем пока не вызвал. Система тестировалась в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе, и опрошенные Business FM перевозчики не слышали, чтобы кто-то на неё жаловался.

Daily Sabah: В Казахстане представлена таинственная рукопись из человеческой кожи

В статье, опубликованной в Daily Sabah 3 апреля, рассказывается о необычной рукописи, сделанной из человеческой кожи, хранящейся в Национальной академической библиотеке Казахстана. Рукопись, написанная на старолатыни в 1532 году и покрытая человеческой кожей, выставлена в Музее редких изданий Национальной академической библиотеки в столице, Астане.

Фото: АА