Крупнейший наземный пограничный переход между Казахстаном и Китаем возобновил работу

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ –Наземный пограничный переход «Хоргос» (СУАР КНР) на китайско-казахстанской границе возобновил работу с 8 января. Об этом говорится в сюжете Центрального телевидения Китая (CCTV), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Государственное управление миграционного контроля КНР проинформировало, что с 8 января ослабят карантинные ограничения на границе. Возобновится сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска, а также стартуют процедуры по оформлению пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.

«После возобновления работы пограничного перехода «Хоргос» для прибывающих потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до приезда. Централизованный карантин после въезда отменяется», - цитирует издание «Чжунсиньван» сотрудника контрольно-пропускного пункта (КПП) «Хоргос» Цзи Вэньсюя.

Как пишет издание, 8 января через КПП «Хоргос» в Китай въехало как минимум два больших автобуса полных пассажиров. Согласно отчету, в этот день основной целью прибывших – посещение родственников, для некоторых – ведение деловых переговоров и приобретение товаров народного потребления.

На границе с Китаем в районе Хоргоса на территории Казахстана с 2018 года функционирует автомобильный пункт пропуска «Нур Жолы».

Фото: Издание Чжунсиньван