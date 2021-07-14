Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Крупнейший мировой производитель вакцин будет выпускать до 300 млн доз «Спутника V» в год

14 Июля 2021, 07:50
Крупнейший мировой производитель вакцин будет выпускать до 300 млн доз «Спутника V» в год

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Крупнейший мировой производитель вакцин будет выпускать до 300 млн доз «Спутника V» в год. Полномасштабный выпуск будет развернут уже в сентябре на мощностях Института сыворотки крови (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Там планируют, что продукцию будут не только применять в самой Индии, но и отправлять на экспорт в другие государства.

Индийский Институт сыворотки крови участвовал в разработке вакцины «Оксфорд-АстраЗенека», сегодня известной как «Ковишилд».

«Это партнерство выводит на новый уровень превосходные показатели применения «Спутника» во всем мире. Это очень важное проявление доверия. Крупномасштабное производство «Спутника» - ключевой элемент нашей совместной борьбы с ковидом», - сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Индия уже с мая этого года является крупным хабом по производству «Спутника»: РФПИ заключил соглашения с несколькими компаниями.

«Спутник V» одобрен более чем в 60 странах мира, хотя не все из них начали фактически применять вакцину. В 9 странах за пределами России развернуто производство этого препарата.

На этом фоне в руководстве российского Фонда выразили надежду, что в сентябре-октябре «Спутник V» может быть зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения. Пока ни ВОЗ, ни европейский регулятор российскую вакцину не признают.

Индия   Коронавирус в мире   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию