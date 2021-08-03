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Крупнейшие со времен Холодной войны военно-морские учения США пройдут в 17 часовых поясах

3 Августа 2021 18:47
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Крупнейшие со времен Холодной войны военно-морские учения США пройдут в 17 часовых поясах

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В США во вторник начались крупнейшие за последние 40 лет военно-морские и десантные учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stars and Stripes.

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Как говорится в недавнем заявлении командования Шестого флота США, крупномасштабные учения (Large Scale Exercise 2021) продемонстрируют решимость и новые возможности.

Учения также проводятся по мере того, как военные обновляют свою давнюю боевую доктрину для защиты от атак на свои системы связи и логистические сети. Как заявил в прошлом месяце заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, битва, имитирующая боевые условия в учебных целях против высокопрофессионального врага проведенная в октябре, выявила слабые места и подтолкнула к изменениям.

По заявлению ВМС, крупномасштабные учения пройдут до 16 августа в 17 различных часовых поясах.

«LSE проверит наших командиров по всему спектру военно-морских операций от тактических до стратегических, включая Корпус морской пехоты, чтобы продемонстрировать способность мирового флота проводить скоординированные операции от открытого океана до приморско-прибрежных районов», - сказал вице-адмирал Джин Блэк, командующий Шестым флотом США.

В учениях примут участие около 36 кораблей и более 50 виртуальных единиц, помимо военнослужащих, контрактников и лиц гражданского персонала. В них также будут задействованы шесть командующих военно-морскими силами и корпуса морской пехоты, пяти оперативных флотов США и трех экспедиционных дивизий морской пехоты.

В этих учениях будут участвовать только силы США, но в будущем планируется участие союзников и партнеров, говорится в заявлении.


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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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