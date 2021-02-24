Крупнейшие объекты культуры понесли миллионные убытки за время пандемии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО «Astana Venue Management» Малик Хасенов поделился информацией касательно расходов в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить конкретно о каждом объекте: Дворец независимости – 38 тысяч кв. метров, идеальный ремонт, прекрасное помещение, уровень доходов составил 29 млн тенге за 2020 год, уровень расходов 467 млн. Если смотреть точки коммерческого роста, которые необходимо достичь, необходимо отметить, что в аренду можно сдать 8 тысяч кв. метров коммерческой недвижимости, на данный момент из них сдано 300. И из них 100 безвозмездно», - Малик Хасенов на заседании комиссии по вопросам социально-культурного развития в маслихате.

Еще большие убытки постигли Дворец мира и согласия, больше известный как «Пирамида».

«Дворец мира и согласия или «Пирамида» - доход за 2020 год составил 4 млн тенге, расходная часть 465 млн тенге. Коммерческая площадь – 5,5 тысяч кв. метров, из них сдано в аренду 4,6 тысяч, из них безвозмездно сдано в аренду 4550 кв. метров. «Астана-Байтерек» - 1,6 тысяч кв. метров, 43 млн тенге. Именно по «Байтереку» пандемия нанесла сильный удар, так как «Байтерек» с 2007 года был на собственном финансировании, но по итогам 2020 года из-за режима пандемии объект встал и вышел с кассовым разрывом. Соответственно, был присоединен к AVM», - отметил спикер.

«По деятельности данных трех объектов была написана стратегия развития объектов, переданных в доверительное управление. Эта концепция была презентована акиму города, поддержана, а также была презентована руководству страны. Там нужна серия политических решений, поэтому мы получили полную поддержку», - заключил М. Хасенов.