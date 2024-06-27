Крупнейшие музыкальные лейблы подали в суд на ИИ-стартапы

Самые крупные музыкальные лейблы мира подают в суд на два стартапа в области искусственного интеллекта за предполагаемое нарушение авторских прав, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Компании, включая Sony Music, Universal Music Group и Warner Records, заявляют, что Suno и Udio совершили нарушение авторских прав в «почти невообразимых масштабах». Они утверждают, что программное обеспечение этих компаний крадет музыку, чтобы «выдавать» похожие работы, и требуют компенсации в размере $150 000 за каждую работу.

Suno не ответила на запрос о комментарии. Udio заявила во вторник, что «совершенно не заинтересована в воспроизведении контента».

Иски, объявленные в понедельник Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA), являются частью серии исков от авторов, новостных организаций и других групп, которые оспаривают права компаний ИИ на использование их работ.

Suno выпустила свой первый продукт в прошлом году и заявляет, что более 10 миллионов человек использовали ее инструмент для создания музыки. Компания, которая сотрудничает с Microsoft, недавно объявила, что привлекла $125 млн от инвесторов.

Udio, известная как Uncharted Labs, поддерживается известными венчурными инвесторами, такими как фонд Andreessen Horowitz. Она выпустила свое приложение для публики в апреле, мгновенно став известной благодаря использованию инструмента для создания пародийного трека «BBL Drizzy», связанного с конфликтом между артистами Кендриком Ламаром и Дрейком.

Ранее компании в сфере ИИ утверждали, что их использование материалов является законным в рамках доктрины добросовестного использования, которая позволяет использовать защищенные авторскими правами произведения без лицензии при определенных условиях. Поддерживающие сравнивали машинное обучение ИИ с тем, как люди учатся, читая, слыша и видя предыдущие работы.

Udio заявила, что ее система была «непосредственно разработана для создания музыки, отражающей новые музыкальные идеи», и она «внедрила и продолжает совершенствовать передовые фильтры, для гарантии того, что наша модель не воспроизводит защищенные авторским правом произведения или голоса артистов».

— Мы поддерживаем нашу технологию и верим, что генеративный ИИ станет неотъемлемой частью современного общества, — заявила компания.

Однако в жалобах, поданных в федеральный суд в Массачусетсе и Нью-Йорке, музыкальные лейблы заявляют, что компании, просто зарабатывают деньги, копируя песни.

В жалобах утверждается, что Suno и Udio создают произведения, такие как Prancing Queen, которые даже преданные фанаты ABBA затруднились бы отличить от подлинной записи.

— Мотив явно коммерческий и угрожает вытеснению подлинного человеческого творчества, лежащего в основе защиты авторских прав, — заявили музыкальные лейблы в исках.

Они утверждают, что ничего не освобождает компании от «игры по правилам» и предупреждают, что «тотальное воровство» записей угрожает «всей музыкальной экосистеме».