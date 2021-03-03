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    15:18, 03 Март 2021 | GMT +6

    Крупнейшие лаборатории РК продолжают снижать цены на ПЦР-тестирование на коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках ранее заключенного Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) с клинико-диагностическими лабораториями Казахстана антимонопольного комплаенса продолжается снижение цен на ПЦР коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АЗРК.

    1 марта 2021 года КДЛ «ОЛИМП» снизила цену ПЦР на COVID-19 c 7 тысяч до 6500 тенге. Двумя неделями ранее, с 15 февраля, КДЛ «INVIVO» снизила цену с 9 тысяч до 6500 тенге. По данным КДЛ «ОЛИМП», снижение стоимости исследования стало возможным благодаря дальнейшему расширению парка анализаторов и увеличению мощностей новых ПЦР-лабораторий. У INVIVO снижение цены стало возможным также после проведения работ по увеличению мощностей лабораторий и оптимизации производственных процессов.

    Напомним, в октябре 2020 года по поручению Главы государства АЗРК провело мониторинг цен и сравнительный анализ на рынке ПЦР-тестирования на COVID-19. В результате АЗРК рекомендовало частным и государственным участникам рынка пересмотреть ценовой диапазон стоимости ПЦР-тестов на КВИ, варьировавшийся от 18 тысяч тенге до 11 500 тенге, и предложило заключить антимонопольный комплаенс, предусматривающий прозрачную торгово-сбытовую политику, применение которой позволило снизить цену до 9 тысяч тенге.

    В целом, на рынке Казахстана ПЦР-тестирование на COVID-19 проводят около 36 субъектов, при этом основную рыночную долю занимают 3 компании, имеющие филиалы по республике: ТОО «КДЛ «ОЛИМП» (61%), РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» (12%) и ТОО «INVIVO» (5%). Остальная рыночная доля - 22% - приходится на 33 региональные лаборатории (частные и с госучастием).

    В октябре 2020 года агентство и его территориальные подразделения провели с участниками рынка работу по заключению с 36 субъектами рынка антимонопольного комплаенса согласно статье 195 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан с установлением отпускной цены не более 9 тысяч тенге. При этом отдельные лаборатории ТОО «Сункар» и ТОО «Айгерим» снизили цены до 6 тысяч и 7 тысяч тенге соответственно.

    АЗРК продолжает работу по ранее заключенным комплаенсам с субъектами рынка ПЦР-тестирования КВИ и ежемесячно проводит мониторинг цен.

    По состоянию на февраль 2021 года анализ текущих затрат на закуп реагентов позволил призвать базовых субъектов рынка к снижению цен с 9 тысяч тенге до 7 тысяч тенге: КДЛ «Олимп» - 6500 тенге (забор - 700 тенге), ТОО «INVIVO» - 6500 тенге (забор - 1 тысяча тенге), при этом сохраняя качество используемых реагентов.


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