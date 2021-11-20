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Крупнейшие IT компании Китая оштрафованы за нарушение антимонопольного законодательства

20 Ноября 2021 14:15
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Крупнейшие IT компании Китая оштрафованы за нарушение антимонопольного законодательства

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая ведут расследование 43 дел в отношении крупных IT корпораций страны за нарушения ими антимонопольного законодательства. Об этом в субботу сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Нарушения антимонопольного законодательства выявлены у таких китайских IT-гигантов, как Alibaba, Tencent, Baidu и ряда других. Им надлежит выплатить по 500 тысяч юаней (около $78 тыс) штрафа.

Как отмечается в заявлении Госуправления по регулированию рынка КНР, рассмотрение указанных дел в отношении компаний «не только обеспечит честную конкуренцию между различными участниками рынка, оптимизирует прозрачную конкурентную среду, но и будет способствовать устойчивому и здоровому развитию предприятий и отраслей».

Напомним, что 18 ноября в Пекине объявили о создании и начале работы Государственного антимонопольного управления КНР.


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#Китай   #Мировые новости  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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