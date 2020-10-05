Крупнейшие инвестиции в истории Беларуси: в Минск пришел инвестор мирового уровня

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске началась реализация грандиозного инвестиционного проекта. Памятные капсулы закладываются в фундамент тех зданий, которые должны сыграть особую роль в развитии как столицы, так и всей страны. Не удивительно, что в церемонии закладки капсулы в символический первый камень Белорусского национального выставочного центра принял участие премьер-министр страны Роман Головченко. По оценке главы правительства, в истории Беларуси еще не было столь важных и крупных прямых иностранных инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

Инвестор, о котором знают во всем мире – председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мохамед аль-Аббар. Он приехал в Минск, чтобы подтвердить начало реализации крупнейшего инвестпроекта в экономике Беларуси и лично принять участие в закладке Белорусского национального выставочного центра.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мохамед аль-Аббар на церемонии закладки капсулы в символический первый камень Белорусского национального выставочного центра

Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, приход инвестора такого уровня для любой страны – знаковое событие.

«Я не переоценю, если скажу, что за всю нашу историю это самый значимый инвестор, который решил реализовать проект, связанный с прямыми инвестициями в экономику Беларуси», – такую оценку события услышала пресса из уст премьера.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

Роман Головченко в свое время пять лет был чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах, а по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. И не понаслышке знает и о компании Emaar Properties, и о ее руководителе.

Мохамед аль-Аббар – совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды. Известнейшие бренды по праву считают его своим основным инвестором. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-Даби и Дубая.

Мохамед аль-Аббар, председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties

Именно Мохамед аль-Аббар реализовал крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших на планете торговых центров «Дубай Молл». Проект «Дубай Марина» тоже его детище – это район с населением 150 тысяч человек и инвестициями в 15 млрд долларов. Вложения в «Дубай Даунтаун» – 20 млрд долларов. Гавань «Дубай-Крик» – потрясающие 55 млрд долларов!

Проект «Дубай Марина»

Проект «Дубай Даунтаун»

Гавань «Дубай-Крик»

Очень интересный проект, который реализуется Emaar Properties в столице Сербии Белграде – комплекс «Игл-Хиллз» с инвестициями в 3,6 млрд долларов. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает в себя морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.

Комплекс «Игл-Хиллз»

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. И вот теперь в географии компании – Минск!

Роман Головченко подчеркнул:

«Это мощный сигнал и другим потенциальным инвесторам, которые присматриваются, анализируют ситуацию. Ведь не секрет, что перед тем, как решится на любой проект, подготовленные команды консультантов изучают не только нормативно-правовую базу, инвестиционный климат страны, но и сверяются, есть ли уже люди, которые рискнули серьезно вложиться в суверенную экономику. Поэтому с точки зрения наработки портфеля успешных историй для Беларуси Emaar Properties — это очень важно. Даже безотносительно самого проекта, который крайне привлекателен и полезен для нашей страны», - сказал Р. Головченко.

По словам Романа Головченко, белорусская столица давно нуждается в выставочном комплексе мирового уровня, где можно было бы демонстрировать все наши достижения. И этот объект – только начало грандиозного проекта, который задуман и предложен Мохамедом аль-Аббаром и поддержан руководством страны.

Белорусский национальный выставочный центр

«Сейчас идет выработка условий инвестиционного договора, на основании которого будет работать Emaar Properties, но особых, эксклюзивных привилегий не предусматривается. Это базовые условия для иностранных инвесторов, которые в Беларуси и так достаточно привлекательные», – рассказал премьер-министр.

Компания изъявила готовность взять на себя большую социальную нагрузку – возвести объекты, которые не приносят прибыль, но очень важны для комплексности застройки. Речь идет о социальной инфраструктуре – «Северный берег» будет обеспечен школами, детскими садами, спортивными объектами, центрами творчества. Это не коммерческие объекты, но они принципиально необходимы для успешного развития человеческого капитала.

Первый камень заложен на площадке у кольцевой автодороги восточнее Долгиновского тракта. Предстоит застроить более 900 гектаров! На строительство Белорусского национального выставочного центра инвестор отводит примерно 15 месяцев, а затем поэтапно здесь будут появляться Всемирный торговый центр – аналог ВТЦ в Дубае, а также университет искусственного интеллекта, спортивные комплексы, объекты здравоохранения и образования, центры культуры и искусств и, конечно же, современное комфортное жилье. «Умный город» – так характеризуют проект его создатели, обещая самые инновационные технологии в строительстве, энергосбережении, экологичности этого района и особый уровень проникновения IT в его инфраструктуру.

Университет искусственного интеллекта

Центр культуры и искусств





Высоко состоявшееся событие оценивает и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Для города очень важно, что в него готовы приходить инвесторы. И вдвойне приятно, когда приходят компании с мировым именем. К нам придут новые технологии, инновационные материалы, новые подходы к строительству. Это дает возможность городу развиваться, дает толчок для развития финансовой активности, привлечения сюда бизнеса из различных стран и открывает для белорусской столицы новые возможности», – считает Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома





Кстати, глава городской власти устроил для инвестора из Дубая небольшую экскурсию по Минску. Вместе с мэром Мохамед аль-Аббар спустился на новую станцию метро «Ковальская Слобода», которая вскоре будет открыта для пассажиров. Гостю понравилось оформление станции кованными светильниками, отсылающими к ее названию, а также высокое качество отделочных материалов.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Отделка станции выполнена высококачественными материалами





Посетил Мохамед аль-Аббар и комплекс «Минск Мир» – самый масштабный строительный проект столицы. Прогулялся по первому практически завершенному кварталу и был приятно удивлен, когда услышал, что он носит название «Эмирейтс Люкс». По словам гостя, в архитектуре комплекса действительно есть что-то общее с набережными Дубая. И главное, что сближает два города – динамика и современность.

Владимир Кухарев и Мохамед аль-Аббар посетили комплекс «Минск Мир»





«Как раз сейчас в Дубае я строю свой дом, дом для своей семьи. И в этот момент мне особенно важно быть причастным к строительству и вашей столицы. Я родился в Дубае, Дубай – мой родной город. Каждый город красив по-своему, но мне нравится и Дубай, и Минск», – отметил Мохамед аль-Аббар.

Гость посетил и строительную площадку Международного финансового центра, в фундамент которого как раз сейчас забиваются мощные сваи. По его словам, строительство в Минске таких объектов, как МФЦ и Белорусский национальный выставочный центр имеет огромное значение для экономики Беларуси.

Владимир Кухарев и Мохамед аль-Аббар на строительной площадке Международного финансового центра





«Четырнадцать лет я был председателем Всемирного торгового центра Дубая и курировал направление внешнеэкономического развития и международных экономических связей. Главное в национальных выставочных центрах то, что они являются двигателями экономического развития страны. Малый бизнес при помощи этих структур вырастает в большой, укрепляются экономические связи с другими государствами, растет международная торговля и кооперация. Поэтому я надеюсь, что Белорусский национальный выставочный центр станет центральной точкой экономического роста вашей страны. Здесь будут проводиться не только выставки, но и конференции, бизнес-форумы. Тенденция нового времени в том, что в таких центрах размещают театры, концертные залы, кинотеатры, спортивные объекты и детские клубы. Они становятся не только экономическими, но и культурными объектами, площадками креатива и творчества», – отметил инвестор.

На вопрос о предполагаемых объемах инвестиций Мохамед аль-Аббар ответил:

«Проекты такого типа требуют привлечения инвестиций от 10 миллиардов евро и больше».

Но колоссальные суммы вложений, уверен инвестор, – это правильное и взвешенное решение. В ОАЭ Беларусь рассматривают как один из самых перспективных регионов для развития успешного сотрудничества.

«Мы присутствуем во многих странах мира и поэтому можем оценить, насколько большие перспективы открываются в Республике Беларусь. Ваша страна находится в начале своего мощного экономического развития. Президент Республики Беларусь построил серьезную базу, которая гарантирует успех – речь идет о безопасности, структуре управления, независимой и выверенной политике. Поэтому мы убеждены в отличных перспективах для вашей страны и нашего совместного проекта «Северный берег», – подчеркнул Мохамед аль-Аббар.